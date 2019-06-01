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Происшествия
01.06.2019 14:26
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В жилых кварталах Дзержинска проверяют безопасность атмосферного воздуха после взрывов на «Кристалле»

Нижегородское областное управление Роспотребнадзора проверяет  изменения состава воздуха у жилых домов в городе Дзержинске, где 1 июня на производящем взрывчатку предприятии прогремели три взрыва. 

Проверяются кварталы поблизости от места взрыва, специалисты управления отправляют пробы атмосферного воздуха на исследование в лабораторию, уточняют в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. О результатах проверки безопасности воздуха надзорное ведомство обещает сообщить дополнительно. 

Причиной взрывов в Дзержинске, произошедших в субботу утром, называют нарушение технологического процесса. 

Научно-исследовательский институт «Кристалл» создан в 1953 году, с тех пор занимается разработкой и созданием взрывчатых веществ. С 2011 года АО «ГосНИИ «Кристалл» контролируется госкорпорацией «Ростех» через холдинг АО «НПК «Технологии машиностроения», консолидирующий российских производителей боеприпасов для нужд военно-промышленного комплекса.



Справка:

Серия взрывов и пожар произошли в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» днем 1 июня. В местном ГУ МЧС сообщили о полном разрушении административного здания и о пожаре в 100 квадратов – вероятно, речь идет о соседнем здании с эпицентром взрыва, куда перекинулся огонь.В зданиях в округе повыбивало стекла, многие пострадавшие – с резаными ранами.

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