В жилых кварталах Дзержинска проверяют безопасность атмосферного воздуха после взрывов на «Кристалле»

Нижегородское областное управление Роспотребнадзора проверяет изменения состава воздуха у жилых домов в городе Дзержинске, где 1 июня на производящем взрывчатку предприятии прогремели три взрыва.

Проверяются кварталы поблизости от места взрыва, специалисты управления отправляют пробы атмосферного воздуха на исследование в лабораторию, уточняют в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. О результатах проверки безопасности воздуха надзорное ведомство обещает сообщить дополнительно.

Причиной взрывов в Дзержинске, произошедших в субботу утром, называют нарушение технологического процесса.

Научно-исследовательский институт «Кристалл» создан в 1953 году, с тех пор занимается разработкой и созданием взрывчатых веществ. С 2011 года АО «ГосНИИ «Кристалл» контролируется госкорпорацией «Ростех» через холдинг АО «НПК «Технологии машиностроения», консолидирующий российских производителей боеприпасов для нужд военно-промышленного комплекса.





