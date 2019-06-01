18 в больнице, 2 пропали без вести. Власти уточняют данные о последствиях ЧП на оборонном заводе «Кристалл»

Два человека считаются пропавшими без вести после трех взрывов на оборонном заводе в Нижегородской области.

Об этом днем 1 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные власти. Также известно, что в больницы доставлены 18 человек, один из них – в тяжелом состоянии.

При этом пять человек, которые находились в цехе завода в Дзержинске на момент ЧП, были вовремя эвакуированы, утверждают в ГОСНИИ «Кристалл».

Жители Нижнего Новгорода, который находится в 34 км от Дзержинска, утверждают, что слышали взрывы на оборонном заводе.

Серия взрывов и пожар произошли в цехе по производству тротила на заводе «Кристалл» днем 1 июня. В местном ГУ МЧС сообщили о полном разрушении административного здания и о пожаре в 100 квадратов – вероятно, речь идет о соседнем здании с эпицентром взрыва, куда перекинулся огонь.В зданиях в округе повыбивало стекла, многие пострадавшие – с резаными ранами.





