Число пострадавших при взрыве на заводе «Кристалл» под Нижним Новгородом выросло до 19

Девятнадцать человек получили ранения при взрыве на заводе «Кристалл» в Дзержинске первого июня.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное правительство.

По данным СМИ, сохраняется угроза новых взрывов. При этом власти заверили, что «угрозы для населения нет».

В социальных сетях опубликовали, предположительно, запись разговора диспетчеров МЧС. В аудио говорится, что взрыв произошёл в цехе мономеров и «вокруг разбросаны мины, нужно разминирование».







В начале апреля на «Кристалле» произошел другой взрыв. Тогда он полностью уничтожил один из цехов, пишет местное издание «В городе N».

Взрывая волна прокатилась на несколько километров по городу Дзержинск около часу дня. В домах повыбивало окна. Предварительной причиной нештатной ситуации на предприятии считается нарушение технологического процесса на заводе». МЧС сообщало о площади пожара в 100 квадратных метров и полном разрушении административного здания.