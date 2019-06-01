При взрыве на заводе «Кристалл» пострадали четверо. Власти уверяют население, что угрозы нет

При взрыве на заводе «Кристалл» под Нижним Новгородом ранения получили четыре человека.

Как пишут РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб 1 июня, разрушен цех по производству тротила площадью 100 квадратных метров.

По информации регионального МЧС, не устояло «административное здание» завода. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Спасатели работают по повышенному рангу вызова № 3.

После взрыва на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске к жителям города обратились местные власти по громкой связи. «Угрозы населению нет, просьба сохранять спокойствие», — говорится в сообщении. Очевидцы в социальных сетях рассказывают об эвакуации жителей близлежащих домов.







Сайт городской администрации, видимо, под наплывом запросов лег. На официальных страницах областной администрации, прокуратуры, Следственного комитета о ЧП к 13.30 ничего не говорится.

Взрывная волна прокатилась на несколько километров по городу Дзержинск около часу дня. В домах повыбивало окна. Предварительной причиной нештатной ситуации на предприятии считается нарушение технологического процесса.