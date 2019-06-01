Происшествия
При взрыве на заводе «Кристалл» пострадали четверо. Власти уверяют население, что угрозы нет
При взрыве на заводе «Кристалл» под Нижним Новгородом ранения получили четыре человека.
Как пишут РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб 1 июня, разрушен цех по производству тротила площадью 100 квадратных метров.
По информации регионального МЧС, не устояло «административное здание» завода. Площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Спасатели работают по повышенному рангу вызова № 3.
После взрыва на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске к жителям города обратились местные власти по громкой связи. «Угрозы населению нет, просьба сохранять спокойствие», — говорится в сообщении. Очевидцы в социальных сетях рассказывают об эвакуации жителей близлежащих домов.
Сайт городской администрации, видимо, под наплывом запросов лег. На официальных страницах областной администрации, прокуратуры, Следственного комитета о ЧП к 13.30 ничего не говорится.
Взрывная волна прокатилась на несколько километров по городу Дзержинск около часу дня. В домах повыбивало окна. Предварительной причиной нештатной ситуации на предприятии считается нарушение технологического процесса.
Справка:
Дзержинск - второй по населению город Нижегородской области, в нем проживает более 230 тысяч человек. От столицы региона находится в 34 км. В советские времена был крупнейшим центром химической промышленности, в связи с чем экологическая обстановка в районе находилась в неудовлетворительном состоянии. Город упоминается в списке самых загрязнённых городов мира по версии Института Блэксмита. В настоящий момент часть химических предприятий закрыта.