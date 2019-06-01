Бойню с 12 погибшими в Вирджинии устроил местный чиновник

12 человек погибли в результате стрельбы в американском штате Вирджиния. В здании муниципалитета города Вирджиния-Бич стрелял сотрудник.

Власти курортного города обнародовали итоги ЧП, которое произошло в Вирджинии-Бич накануне. К 1 июня стало известно, что от рук стрелка погибли 12 человек. Еще 4 – в больнице, из них трое – в критическом состоянии. Сам нападавший тоже погиб от рук полицейских, с которыми вступил в переписку.

Личность стрелка уже известна: это давний сотрудник городской администрации. В здание он вошел по пропуску. Оружие купил легально. А вот мотив его неясен.

«Это самый ужасный день в истории Вирджиния-Бич», — приводит слова мэра города Бобби Дайера RT.







Сначала чиновник открыл огонь по человеку, который сидел в машине у здания, а затем вошёл в муниципалитет. Там он стрелял беспорядочно: тела погибших найдены на всех трёх этажах казенного здания.

Полицейские вступили в перестрелку с преступником. По информации шефа городской полиции Джеймса Серверы, чиновник попал в одного из стражей порядка, жизнь которому спас бронежилет.

«Я могу сказать, что между четырьмя полицейскими и подозреваемым шла долгая перестрелка. Мы обнаружили пистолет 45-го калибра с многочисленными магазинами повышенной вместимости, которые были на тот момент пусты», — отметил глава городской полиции.

Всего в момент стрельбы в здании муниципалитета могли находиться около 400 человек.

The Wall Street Journal называет подозреваемым 40-летнего Девейна Крэддока. По мнению журналистов, случившееся стало местью кому-то. За некоторое время до происшествия мужчина купил несколько единиц стрелкового оружия.