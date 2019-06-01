Пятым в первый день выборной губернаторской кампании в Петербурге документы принес главврач под влиянием нового президента Украины Зеленского

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию продолжают поступать документы от желающих стать кандидатами в губернаторы города. Очередным участником кампании стал Владимир Григорьев, выдвинутый партией «Гражданская сила».

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 1 июня, пятым в первый день выборной кампании в Горизбирком принёс документы главный врач Санкт-петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Межрайонный врачебно-физкультурный диспансер №1" Владимир Григорьев. Журналистам он пояснил, что хочет во время кампании пропагандировать здоровый образ жизни и диагностику. Также он сообщил, что не боится, что его уволят из бюджетного учреждения из-за политической активности, так как он предупредил своих руководителей о намерениях участвовать в выборах.

«Александр Беглов такой же участник избирательной кампании, как и я, если нас зарегистрируют, тогда уже посмотрим, как мы будем выстраивать взаимоотношения»,-добавил он.

По словам Григорьева, весной он поспорил с коллегами об украинских выборах: «Решили, что если Зеленский выиграет, я должен подать свою кандидатуру».







Поддерживает ли он политические взгляды Зеленского, Григорьев отказался сообщить.

Отметим, что ранее документы в Горизбирком принесли Александр Беглов (самовыдвиженец), Андрей Алескеров (Патриоты России), Игорь Михайлов (самовыдвиженец), Павел Созинов (Российской партии пенсионеров за социальную справедливость).