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Власть
01.06.2019 12:49
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Пятым в первый день выборной губернаторской кампании в Петербурге документы принес главврач под влиянием нового президента Украины Зеленского

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию продолжают поступать документы от желающих стать кандидатами в губернаторы города. Очередным участником кампании стал Владимир Григорьев, выдвинутый партией «Гражданская сила».

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 1 июня, пятым в первый день выборной кампании в Горизбирком принёс документы главный врач Санкт-петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Межрайонный врачебно-физкультурный диспансер №1" Владимир Григорьев. Журналистам он пояснил, что хочет во время кампании пропагандировать здоровый образ жизни и диагностику. Также он сообщил,  что не боится, что его уволят из бюджетного учреждения из-за политической активности, так как он предупредил своих руководителей о намерениях участвовать в выборах. 

«Александр Беглов такой же участник избирательной кампании, как и я, если нас зарегистрируют, тогда уже посмотрим, как мы будем выстраивать взаимоотношения»,-добавил он. 

По словам Григорьева, весной он поспорил с коллегами об украинских выборах: «Решили, что если Зеленский выиграет, я должен подать свою кандидатуру».



Поддерживает ли он политические взгляды Зеленского, Григорьев отказался сообщить. 

Отметим, что ранее документы в Горизбирком принесли Александр Беглов (самовыдвиженец), Андрей Алескеров (Патриоты России), Игорь Михайлов (самовыдвиженец), Павел Созинов (Российской партии пенсионеров за социальную справедливость).

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