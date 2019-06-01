Без объявления войны. Как в субботу остаться на шашлыках без пива и водки

В Ленинградской области 1 июня, в День защиты детей, действует полный запрет на продажу спиртного в розницу. В Петербурге подобный запрет не действует.

Запрет введен в Ленобласти законом от 2017 года и действует также в День молодежи 27 июня и День знаний 1 сентября. Регионы вольны сами определять подобные «дни трезвости», а также расширять действие установленного на федеральном уровне запрета торговать спиртным ночью.

В остальные дни года спиртное в Ленобласти можно купить с 9.00 до 22.00. В Петербурге этот временной лаг ужат – вам не имеют право продать даже пиво или медовуху с 22.00 до 11.00 утра.

Формально субъектам Российской Федерации позволено разрешать торговлю с 8.00 до 23.00, однако некоторые предпочитают заботится о гражданах особенно рьяно. В Чечне купить что-то крепче 0,5% можно лишь с 8.00 до 10.00 и только в двадцати магазинах, включая гипермаркет «Лента» в Грозном.







В Петербурге запрещено торговать спиртным в день проведения фестиваля «Алые Паруса» и в дни футбольных матчей официальных первенств и чемпионатов в ближайших к местам проведения точках. Также в любые дни запрещено продавать алкоголь на расстоянии 15 метров от входа в детские, спортивные, медицинские и военные объекты, а также на рынки, вокзалы, аэропорт, любые другие места массового скопления граждан или «являющиеся источниками повышенной опасности».

Этой зимой Смольный напомнил владельцам нестационарных объектов торговли, что им тоже уже четыре года как запрещено торговать спиртным.