На оборонном заводе под Нижним Новгородом - взрыв в цехе по производству тротила

Взрыв прогремел в цехе по производству тротила в Нижегородской области. ЧП произошло днем 1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске. Очевидцы сообщают, что взрывная волна прошла по всему городу, в домах выбило стёкла.

Как пишет портал «В городе N» со ссылкой на пресс-службу региональных властей, предположительно, взрыв произошел в ГосНИИ «Кристалл». Создан оперативный штаб. На место выехали замгубернатора Дмитрий Краснов и руководитель ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков.





