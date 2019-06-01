Что известно о взрывах на оборонном заводе в Дзержинске к 13 часам

Причиной взрыва на заводе «Кристалл» под Нижним Новгородом могло стать нарушение технологического процесса.

кадр из видео/Андрей Кирьянов/YouTube

Об этом сообщают источники РИА «Новости» 1 июня.

По данным ТАСС, взрывы – а их было три – были достаточно мощными, начался пожар. Горожане пишут в социальных сетях, что взрывная волна нанесла разрушения в радиусе нескольких километров. Сообщают об эвакуации из близлежащих жилых домов.

Очевидцы публикуют фото с выбитыми стёклами. Один из цехов завода – площадью 110 квадратных метров – полностью разрушен, пишет телеграмм канала Baza.

По данным журналистов, пострадали как минимум два человека. Официальной информации о получивших ранения пока нет.







Государственный научно-исследовательский институт «Кристалл» был открыт в 50-е годы XX века. На предприятии создают взрывчатые вещества, проводят их испытания, разрабатывают технологии их утилизации. В 2011 году завод работу под управлением государственной корпорации «Ростехнологии».

Дзержинск – второй по населению город Нижегородской области, в нем проживает более 230 тысяч человек. От столицы региона находится в 34 км. В советские времена был крупнейшим центром химической промышленности, в связи с чем экологическая обстановка в районе находилась в неудовлетворительном состоянии. Город упоминается в списке самых загрязнённых городов мира по версии Института Блэксмита. В настоящий момент часть химических предприятий закрыта.