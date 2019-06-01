Любитель азартных игр создал интригу на Большом Обуховском мосту

Спасатели ищут тело горожанина в Неве в районе Большого Обуховского моста в Петербурге.

Как стало известно «Фонтанке» 1 июня, накануне вечером диспетчер вантового моста заметил на видеокамерах подозрительного пешехода, который слишком долго задержался на переправе.

Специалист решил ознакомиться с обстановкой в реальности. Но когда пришёл на место, то человека уже не было. На асфальте лежал только чёрный рюкзак. По предварительным данным, в нём нашли записку, в которой пропавший сообщал о своих игорных пристрастиях и долгах.

Супруга петербуржца не дождалась его ночью домой, ей на телефон пришло прощальное СМС с номера мужа.





