Итальянские кредиторы крупного российского бизнеса вслед за автоконцернами жалуются на краснодарские суды

Итальянский банк Intesa в лице своего российского подразделения, кредитующего крупные проекты без оглядки на европейские и американские санкции, пожаловался в Следственный комитет и Верховный суд на предвзятость судей из Краснодарского края.

Выдержки из обращения руководства кредитного учреждения публикует 1 июня РБК. Жалоба обнародована всего спустя три дня после похожего коллективного обращения иностранных автоконцернов, сообщивших о схеме, по которой краснодарские суды якобы помогают мошенникам вымогать деньги у производителей автомобилей.

Обращение Intesa подписано директором юридического департамента российского филиала банка Александром Бардюговым. Он выражает «сомнения в системной защищенности интересов иностранного инвестора, основанной на справедливом и объективном применении закона». Это побуждает финансовую компанию «пересматривать условия инвестиций: повышать ставки, сокращать объемы финансирования, доступные предпринимателям в регионе повышенного риска». Обращение подкреплено описаниями двух судов, вызвавших возмущение у юристов итальянского банка. Ущерб Intesa по этим делам составил около 50 млн рублей. По итогам первого разбирательства суд обязал банкиров оплачивать хранение отданного в лизинг оборудования, Intesa уверяет, что цена в 14 млн рублей выше рыночной на 360%. По итогам второго банк потерял 33,4 млн рублей в виде утраченного залога – суд посчитал, что банк невнимательно прочитал брачный договор краснодарского чиновника и его жены, распоряжавшейся бизнесом супруга.

«При общем курсе российских властей на привлечение и защиту иностранных инвестиций подобные случаи, с которыми мы столкнулись в Краснодаре, — говорит главный юрист банка Александр Бардюгов, – вызывают вопросы у акционеров или членов совета директоров, на которые нам сложно найти логичный ответ».

Российское подразделение итальянской Intesa Sanpaolo S.p.A. специализируется на кредитовании бизнеса. Три года назад председатель совета директоров банка Антонио Фаллико заявлял о готовности участвовать в размещении российских евробондов и приватизации компаний. Банк выделял 5,2 млрд евро на приватизацию пакета акций «Роснефти», кредитовал проект «Ямал-СПГ» компании «НОВАТЭК» на 750 млн евро. Президент Владимир Путин наградил Антонио Фаллико орденом Почета.





