Глава исполкома петербургского ОНФ принёс документы в Горизбирком. Но конкурировать с Бегловым не хочет

Четвёртым желающим стать губернатором Петербурга оказался глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Павел Созинов. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 49-летний общественник идет на выборы от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию Павел Созинов пришёл в 11 часов первого июня. Как глава исполкома объяснил журналистам, он уже 7 лет работает в Общероссийском народном фронте и занимается мониторингом майских указов президента, в частности, подробно вовлечён в проблематику ЖКХ. Во время кампании намерен продвигать программу инициативного бюджетирования и пропагандировать вовлечение жителей города в местное самоуправление.

На вопрос «Фонтанки», чем это отличается от намерений Александра Беглова и как он будет с ним конкурировать, Созинов сообщил, что не ставит себе задачи конкурировать с врио губернатора.

«Здесь не нужно допускать сложных человеческих взаимоотношений, главное – это судьба города», – заключил он.







В деятельности ОНФ Созинов участвует с 2012 года. Тогда он стал членом регионального координационного совета организации. Созинов – активный участник разнообразных ассоциаций и объединений: с 2003 по 2005 год – заместитель генерального директора Ассоциации «Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада», с 2006 по 2009 год – член президиума Союза строительных объединений и организаций, член координационного совета по строительству при правительстве Санкт-Петербурга, председатель совета директоров Северо-Западной ипотечной компании «Невская ипотека», член совета Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, член правления Санкт-Петербургской палаты недвижимости и так далее. Успел Созинов побывать и помощником депутата Госдумы Сергея Петрова, а также депутата регионального парламента Елены Киселевой. Также нынешний глава петербургского исполкома ОНФ был советником вице-губернатора Александра Вахмистрова и успел посидеть в президиуме координационного совета по строительству при полпредстве.

Ранее документы в Горизбирком принесли Александр Беглов (самовыдвиженец), Андрей Алескеров («Патриоты России»), Игорь Михайлов (самовыдвиженец).