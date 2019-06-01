В России официально отменили роуминг

Национальный и внутрисетевой роуминг отменен в России с 1 июня. Правила действуют, в том числе, в Крыму.

Отныне операторы мобильной связи не берут дополнительную плату за услуги, если клиент находится за пределами «родного» региона. Новое правило, впрочем, не касается звонков за рубеж.

Напомним, закон об отмене национального роуминга в стране президент России Владимир Путин подписал в декабре 2018 года. В конце мая премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое закрепило отмену внутрисетевого роуминга.

При этом крупнейшие российские мобильные операторы отменили плату за роуминг для своих абонентов еще осенью 2018 года – после того, как ФАС инициировала возбуждение дел против МТС, «Мегафона», а затем и «Вымпелкома».





