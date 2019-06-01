Экс-омбудсмен Игорь Михайлов подал документы в Горизбирком для участия в губернаторских выборах

Третьим желающим стать кандидатом в губернаторы Петербурга оказался бывший региональный Уполномоченный по правам человека Игорь Михайлов. Он хочет пойти на выборы как самовыдвиженец.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», Игорь Михайлов приехал в Горизбирком в 10:30 1 июня и стал третьим желающим стать участником губернаторской гонки. До него документы успели подать самовыдвиженец врио губернатора Петербурга Александр Беглов и глава МО «Южно-Приморский» Андрей Алескеров (выдвинут партией «Патриоты России»).

Ранее Игорь Михайлов уже анонсировал своё намерение стать кандидатом в губернаторы. Он заявлял, что не хочет «жить в городе, в котором горожане "активнутые и противные"». Также добавлял, что 10 лет не участвовал в политической жизни города.

Журналистам 1 июня Михайлов сообщил, что его сподвигло участвовать в выборах – решение арбитражного суда о судьбе одного из домов Красногвардейского района. «За три года на его обслуживание ушло 53 млн рублей, но теплоснабжающая компания деньги так и не получила. Суд отказал в иске в первой инстанции, ещё и поменяв предмет иска»,- отметил Михайлов, отказавшись называть номер дома и номер арбитражного дела.





