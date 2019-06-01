Конгресс США рассмотрит пять видов санкций против участников проекта «Северный поток-2»

Группа сенаторов внесла в конгресс США законопроект о санкциях в отношении компаний, чьи суда укладывают трубы в Балтийском море для газопровода «Северный поток-2», а также компаний, которые страхуют такие суда.

Законопроект 1 июня появился в базе данных конгресса. Документ, подготовленный сенаторами Тедом Крузом, Джоном Баррассо, Томом Коттоном и Джин Шахин, предполагает наказывать юридических и физических лиц, которые предоставляют свои услуги для проекта «Северный поток-2». Речь о владельцах судов, которые укладывают трубы под водой на глубине от 30,5 метра, и компаниях, предоставляющих страховые и гарантийные услуги этим судам.

Вот что сенаторы предлагают в отношении замеченных в сотрудничестве с российским проектом:

— отказывать в выдаче экспортных лицензий регулирующими органами США;







— ввести годовой запрет на получение займов общей суммой более $10 млн;

— запретить работу с госдолгом США или федеральными средствами;

— запретить проведение платежей в зоне американской юрисдикции и сделки с собственностью;

— директорам и акционерам с контрольным пакетом таких компаний могут отказать в выдаче американской визы и запретить въезд в США.

То, что подобный законопроект может быть принят, власти США дали понять еще 21 мая. Министр энергетики Рик Перри подтвердил намерение ввести санкции в отношении участников проекта «Северный поток-2», в частности, потому что он позволил бы европейским покупателям пользоваться российским газом в обход транспортной системы Украины.