Москва назвала условие возвращения в ПАСЕ. РФ не исключает участия в июньской сессии

Делегация РФ может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом 1 июня заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Допускаю, что делегация РФ может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, – цитирует политика РИА Новости. – Мы поедем, если регламентный комитет ПАСЕ 3 июня, а также сама ассамблея в первый день работы сессии примут соответствующее решение о недопустимости применения санкций к национальным делегациям. Потребуются также технические поправки по подтверждению полномочий не только в январе, но и в течение всего года».

По словам Слуцкого, россияне ведут переговоры с представителями политических групп. Например, прошла встреча с лидером объединенных левых Тини Коксом. Пока тон и характер дискуссий настраивают на оптимистичный лад.

«Это нужно не только России, это необходимо прежде всего Совету Европы для сохранения его роли в новой архитектуре XXI столетия», – считает парламентарий.







24-28 июня состоятся выборы генерального секретаря Совета Европы. По словам Леонида Слуцкого, участие в этих выборах представителей Москвы важно для продолжения легитимного сотрудничества с организацией.

Напомним, РФ ограничили в правах в ПАСЕ в 2014–2015 годах из-за воссоединения с Крымом. С 2017 года Россия не участвует в заседаниях и не платит взносы. Это привело к финансовым трудностям Парламентской ассамблеи: на 9% заморожен бюджет организации, дефицит составил полтора миллиона евро. В апреле организация призвала Москву сформировать делегацию и заплатить взносы.