Вторым после Беглова на выборы губернатора заявился муниципальный депутат Андрей Алескеров. Его выдвинули «Патриоты России»

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 1 июня пришёл второй желающий стать кандидатом в губернаторы. Это глава муниципального округа «Южно-Приморский» Андрей Алескеров.

Первым, напомним, смог стать Александр Беглов, который приехал в избирательную комиссию ещё до её официального открытия. Он стал самовыдвиженцем. Андрей Алескеров, приехавший через 2 часа после Беглова, выдвинут партией «Патриоты России».

Разговаривать с журналистами Алескеров отказался, объяснив тем, что спешит начать сбор подписей муниципальных депутатов для регистрации кандидатом.

«Меня волнует судьба города, но программные моменты буду решать после регистрации», – заявил он.

Отметим, что для регистрации Алескерову придётся собрать 155 подписей муниципальных депутатов, так же, как и Александру Беглову. Однако врио губернатора придётся ещё как самовыдвиженцу собрать подписи 67 тысяч жителей.





