Вторым после Беглова на выборы губернатора заявился муниципальный депутат Андрей Алескеров. Его выдвинули «Патриоты России»
В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 1 июня пришёл второй желающий стать кандидатом в губернаторы. Это глава муниципального округа «Южно-Приморский» Андрей Алескеров.
Первым, напомним, смог стать Александр Беглов, который приехал в избирательную комиссию ещё до её официального открытия. Он стал самовыдвиженцем. Андрей Алескеров, приехавший через 2 часа после Беглова, выдвинут партией «Патриоты России».
Разговаривать с журналистами Алескеров отказался, объяснив тем, что спешит начать сбор подписей муниципальных депутатов для регистрации кандидатом.
«Меня волнует судьба города, но программные моменты буду решать после регистрации», – заявил он.
Отметим, что для регистрации Алескерову придётся собрать 155 подписей муниципальных депутатов, так же, как и Александру Беглову. Однако врио губернатора придётся ещё как самовыдвиженцу собрать подписи 67 тысяч жителей.
Справка:
Андрей Алескеров - глава Совета депутатов МО «Южно Приморский». Родился в Ленинграде 25 ноября 1974 года. В 1997-м окончил Государственную морскую академию имени адмирала С.О. Макарова, специальность - электрооборудование и автоматика судов. В 2008 году закончил Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения, специальность - государственное и муниципальное управление. С 1996 по 2000-й работал мастером цеха в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», инженером-механиком ЗАО «ЭТА».