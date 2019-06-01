Петербуржцев, застрявших в Лондоне, отправят в Москву. Борт «России» подвели тормоза

В маршрут из Лондона до Петербурга для пассажиров задержанного вчера рейса авиакомпании «Россия» добавили ещё одну остановку. Сначала петербуржцев привезут в Москву. Об этом «Фонтанке» рассказал родственник одной из клиенток перевозчика 1 июня.

Рейс 6620 отменили из-за технической неисправности. Борт простоял три часа на взлётной полосе в аэропорту Гатвик, затем пассажиров высадили, позже им объявили о неполадках с тормозами у воздушного судна. На ночь людей разместили в гостинице аэропорта Хитроу.

В авиакомпании «Россия» «Фонтанке» объяснили, что специалисты исследовали самолёт, «в целях соблюдения безопасности» было принято решение отправить пассажиров рейсом SU2581 до Москвы. Вылет из аэропорта Хитроу – в 10.40.





