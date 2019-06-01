Полиграф указал на вину главы Раменского района в убийстве женщины

Полиграф подтверждает вину теперь уже бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. Об этом заявила 1 июня представитель областного управления Следственного комитета Евгения Кирюшина.

«Его виновность подтверждается, в том числе проверкой на полиграфе. Кроме того, на теле погибшей найдены биологические и потожировые следы Кулакова», – сказала Кирюшина, слова которой приводит ТАСС.

Точное орудие убийства пока не установили, но, предположительно, женщину задушили руками и предметом из ткани (вероятно, колготками или платком).

Мотивом СК называет личную неприязнь.







«В ночь на 2 мая 2019 года подозреваемый, находясь в Раменском районе, в салоне автомобиля совершил убийство своей 39-летней знакомой, к которой испытывал личные неприязненные отношения. После чего с места происшествия скрылся», – говорится в заявлении Следкома.

Сам чиновник вину не признает, утверждая, что видел Исаенкову в последний раз 29 апреля. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Андрея Кулакова.

29 мая глава Раменского района досрочно сложил полномочия.

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, женщину выманили на свидание и задушили в безлюдном месте.