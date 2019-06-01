Беглов подал документы в Горизбирком ещё до его официального открытия

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов подал документы для участия в выборах главы города. Об этом «Фонтанке» 1 июня сообщили в Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Примечательно, что чиновник смог заявиться на выборы ещё до официального открытия избирательной комиссии. По словам собеседников издания, рабочая группа приняла у него документы в 8:30, тогда как Горизбирком по регламенту должен открываться в 9:00.

«Александр Беглов собирается стать самовыдвиженцем», – добавили в комиссии.

Как объяснили в Горизбиркоме, документы у Беглова принимала рабочая группа, которая работает по собственному расписанию, даже если официально в это время Горизбирком и закрыт.







Отметим, что, согласно процедуре, чтобы стать зарегистрированным кандидатом, Беглову предстоит собрать 76 тысяч подписей жителей и 155 подписей муниципальных депутатов. По словам источников «Фонтанки», будущий кандидат намерен справиться всего за несколько дней.

Напомним, что накануне Законодательное собрание объявило старт избирательной кампании. Выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября.