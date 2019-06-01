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ЗСДфест
01.06.2019 12:39
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Ограничения движения по Западному скоростному диаметру на время ЗСД Феста 1 июня

Днем 1 июня в Петербурге пройдет второй ЗСД Фест. На Западный скоростной диаметр пустят велосипедистов и бегунов. Для этого автомобильное движение на Центральной части магистрали будет временно перекрыто.

С 15:00 1 июня до 1:00 2 июня полностью перекроют движение на участке ЗСД от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки в южном направлении. Съехать с магистрали при движении со стороны трассы «Скандинавия» можно будет только на КАД (Север) или на Богатырский проспект. В северном направлении движение будет осуществляется в обычном режиме.
    
Помимо этого будут закрывать заезды и съезды ЗСД:

  • с 14:30 1 июня до 1:00 2 июня – заезд с Богатырского проспекта на ЗСД в южном направлении;
  • с 15:00 1 июня до 1:00 2 июня – заезд на ЗСД с набережной Екатерингофки в южном направлении;
  • с 15:00 1 июня до 1:00 2 июня – съезд с ЗСД на набережную Екатерингофки в южном направлении;
  • с 21:10 1 июня до 1:00 2 июня – съезд с ЗСД на набережную Екатерингофки при движении с юга на север. Ближайший доступный съезд находится на набережной Макарова.


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Подробную информацию про второй ЗСД Фест можно найти здесь, а прочитать, как он проходил в прошлом году – здесь. Следить за новостями мероприятия можно на «Фонтанке», сайте фестиваля zsdfest.ru и в социальных сетях события.

Участники фестиваля, которые еще не получили свои стартовые пакеты, смогут сделать это с 14:00 до 16:30 в стартовом городке у гипермаркета О'КЕЙ. В них входят стартовый номер с крепежом, медаль, футболка, метка хронометража, вода и еда в пунктах питания, возможность воспользоваться камерой хранения и раздевалкой.

Для гостей мероприятия предусмотрена фестивальная зона, где будут проходить лекции и мастер-классы от профессиональных спортсменов, а также концерты и развлечения для детей. Хедлайнером концерта станет петербургский джазовый музыкант, вокалист и трубач Вова Чё Морале.

Справка:

Событие организовано изданием «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы». Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Проект предполагает привлечь до 3000 участников забега и до 8000 велосипедистов. Фестиваль ЗСД впервые был организован в 2018 году. Фестивальную зону посетили больше 6000 человек, из них 1000 пробежали по самой красивой трассе города, еще 5000 проехали на велосипеде. На старт вышли не только петербуржцы, но и гости города из Москвы, Казани, Мурманска, Липецка, Саратова, Сургута, Новосибирска, Владивостока, Вены.

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