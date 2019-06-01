Ограничения движения по Западному скоростному диаметру на время ЗСД Феста 1 июня

Днем 1 июня в Петербурге пройдет второй ЗСД Фест. На Западный скоростной диаметр пустят велосипедистов и бегунов. Для этого автомобильное движение на Центральной части магистрали будет временно перекрыто.

С 15:00 1 июня до 1:00 2 июня полностью перекроют движение на участке ЗСД от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки в южном направлении. Съехать с магистрали при движении со стороны трассы «Скандинавия» можно будет только на КАД (Север) или на Богатырский проспект. В северном направлении движение будет осуществляется в обычном режиме.



Помимо этого будут закрывать заезды и съезды ЗСД:

с 14:30 1 июня до 1:00 2 июня – заезд с Богатырского проспекта на ЗСД в южном направлении;

с 15:00 1 июня до 1:00 2 июня – заезд на ЗСД с набережной Екатерингофки в южном направлении;

с 15:00 1 июня до 1:00 2 июня – съезд с ЗСД на набережную Екатерингофки в южном направлении;

с 21:10 1 июня до 1:00 2 июня – съезд с ЗСД на набережную Екатерингофки при движении с юга на север. Ближайший доступный съезд находится на набережной Макарова.







Подробную информацию про второй ЗСД Фест можно найти здесь, а прочитать, как он проходил в прошлом году – здесь. Следить за новостями мероприятия можно на «Фонтанке», сайте фестиваля zsdfest.ru и в социальных сетях события.

Участники фестиваля, которые еще не получили свои стартовые пакеты, смогут сделать это с 14:00 до 16:30 в стартовом городке у гипермаркета О'КЕЙ. В них входят стартовый номер с крепежом, медаль, футболка, метка хронометража, вода и еда в пунктах питания, возможность воспользоваться камерой хранения и раздевалкой.

Для гостей мероприятия предусмотрена фестивальная зона, где будут проходить лекции и мастер-классы от профессиональных спортсменов, а также концерты и развлечения для детей. Хедлайнером концерта станет петербургский джазовый музыкант, вокалист и трубач Вова Чё Морале.