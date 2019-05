Стрельба в Вирджиния-Бич, несколько раненых

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в курортном американском городе Вирджиния – Бич,- предполагаемый виновник задержан, сообщила в субботу полиция города в Twitter.

ACTIVE SHOOTER SITUATION-municipal center, building 2. Multiple injuries. At this time it is believed that only 1 shooter, and they have been taken into custody. More to follow