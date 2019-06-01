Глава Раменского района Подмосковья не признал вину в убийстве

Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве женщины, заявляет, что последний раз видел погибшую еще в апреле и вину не признает, сообщила РИА Новости представитель ГСУ СК России по Московской области Евгения Кирюшина.

Ранее в СК сообщили о задержании Кулакова по подозрению в убийстве сотрудницы Общественной палаты района Евгении Исаенковой.

"Кулаков отрицает вину, говорит, что встречался с погибшей в последний раз в конце апреля. Однако на жертве и ее вещах обнаружены потожировые следы подозреваемого", – сказала Кирюшина.

По предварительным данным следствия, в ночь на 2 мая в Раменском районе подозреваемый убил свою 39-летнюю знакомую, после чего скрылся с места происшествия.





