NASA выделит $253,5 млн для доставки научного оборудования на Луну

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выбрало три компании, которым предстоит доставить научную и технологическую аппаратуру на Луну перед запланированной на 2024 год высадкой американских астронавтов на естественный спутник Земли. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте NASA.

.@NASA's @Dr_ThomasZ helps announce the first companies, @Int_Machines @OrbitBeyond and @astrobotic to provide science commercial Moon landing services for the #Artemis program! ? https://t.co/pdcj9PlZRD pic.twitter.com/u931FCnIsW