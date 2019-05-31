Пассажиров «России» три часа держали в самолёте. Рейс из Лондона в Петербург так и не вылетел

Техническая неисправность не дала самолёту авиакомпании «Россия» вовремя отправиться из лондонского аэропорта Гатвик в Пулково. Об этом «Фонтанке» рассказали родственники пассажиров 31 мая.

Рейс 6620 должен был вылететь в 19.20 по российскому времени. Места на борту пассажиры уже заняли, когда стало понятно, что образовавшаяся заминка слишком затягивается.

«В самом начале почти трехчасового сидения сказали, что устраняют техническую неисправность. Потом отвезли к терминалу и высадили ожидать», — рассказал супруг одной из пассажирок.

Согласно данным онлайн табло Пулково, в Петербурге борт ожидают в 1.45. Задержка составит более трёх часов. «Фонтанка» направила запрос в авиакомпанию «Россия».





