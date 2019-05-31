Комики не рассмешили Рубинштейна. Жители улицы схлестнулись с организаторами StandUp фестиваля в словесном поединке

«В шоке, что жителям приходится претерпевать такие неудобства», - отозвались комики после общения с аборигенами Рубинштейна. Но от формата открытого микрофона в барах пока не отказались.

Константин Селин/"Фонтанка.ру"

31 мая в приемной депутата ЗаКса Марии Щербаковой состоялась встреча трех десятков активистов -жителей улицы Рубинштейна с организаторами StandUp фестиваля. ТНТ и ComedyClub намеревались полностью перекрыть главную ресторанную магистраль с 14 по 16 июля для автомобильного движения и устроить в нескольких ресторанах выступления профессиональных комиков и сцены с открытым микрофоном. Но после протеста собственников квартир Смольный отказался согласовывать мероприятие. Попытка склонить на свою сторону недовольных плавно перешла в излюбленный самими юмористами формат Roast Battle.

Видео: Константин Селин/"Фонтанка.ру"







Организация диалога между жителями и бизнесом сначала напоминала жанр фарса. По словам собственников квартир, 30 мая им позвонили из «Жилищного агентства Центрального района» и пригласили на встречу по поводу StandUp фестиваля в приемной депутата Марии Щербаковой, не уточняя состава участников. Позднее на дверях домов появилось объявление, адресованное председателям ТСЖ за подписью анонимного оргкомитета.

А вот Мария Щербакова, как выяснилось, совсем не ждала гостей. «Мероприятие отменено. Зачем встречаться, если комитет по культуре уже не согласовал», – сообщила она корреспонденту «Фонтанки», который пришел на встречу по приглашению жителей. Но потом выяснилось, что договоренность все-таки в силе. Более того, модерировать дискуссию приехал замглавы администрации Центрального района Павел Спивачевский. Позднее поддержать коллегу прибыл и сам глава Максим Мейксин.

В начале встречи Павел Спивачевский дал понять участникам, что они присутствуют при историческом событии. «Впервые организатор культурно-массового мероприятия высказал желание пообщаться с жителями улицы Рубинштейна», – сказал он, умолчав о том, что предшествовало такой открытости.

Желание пообщаться возникло у оргкомитета после того, как комитет по культуре поддержал мнение администрации и не одобрил проведение мероприятия, против которого выступили жители. Позднее руководитель ведомства Константин Сухенко не исключил, что, если стороны найдут общий язык, позиция может быть пересмотрена.

Продюсер Comedy Club Saint-Petersburg Степан Пестряков прибыл в приемную депутата в сопровождении Максима и Романа. Два широкоплечих молодых человека, которых представили как специалистов по согласованиям, были одеты в стиле ретро – в футболки и с цепями на шеях. Но склонять на свою сторону жителей Степан Пестряков решил с помощью не авторитета спутников, а международного опыта. Петербургский StandUp фестиваль мог бы стать аналогом всемирно известного Fringe в Эдинбурге, который на месяц превращает город в одну большую площадку, – начал он свое выступление.

Но и описание трехдневного мероприятия заставило собственников жилья схватиться за голову. В пресс-релизе, который раздали участникам встречи, организаторы обещали собрать более 10 тысяч зрителей и сделать площадками 20 баров улицы Рубинштейна. Кроме состязаний комиков гостям обещали шоу иллюзионистов, уличные спектакли, кино под открытым небом и так далее.

Примерный список заведений, который по просьбе жителей огласил Степан Пестряков («Барслона», «География», «Каха-бар» и другие), также заставил их нервно рассмеяться. «Как раз те, с которыми боремся», – заявила зампредседаля совета дома 27 Ольга Шелехина. По ее словам, проведение фестиваля в заведениях, которые были уличены в нарушении законодательства, равносильно поддержке безответственного бизнеса. «Неужели ваши юристы не знали?», – поинтересовалась она.

«Если бары не устраивают, то готовы выйти на улицы», – ответил Степан Пестряков. Но такое заявление только вызвало новую волну возмущения. Дальнейшее действо больше напоминало излюбленный юмористами формат Roast Battle (англ. «прожарка» – направление в StandUp-комедии, когда два комика обшучивают недостатки друг друга или третьего лица).

В частности, собственники квартир поинтересовались, как организаторы будут обеспечивать безопасность, организуют проезд машин местных жителей, а также смогут ли они быть уверены, что их гости не перепутают подворотни с туалетными комнатами, а участники не развратят их детей скабрезными шутками.

В ответ им пообещали соблюдать железную дисциплину. Машины местных жителей будут сопровождать сотрудники ЧОПов, они же будут следить за тем, чтобы участники, выпивающие в барах, не выносили алкоголь на улицу, не курили под окнами и использовали туалетные комнаты по назначению, рассказала активист фестиваля на добровольных началах Ксения Челева. Кроме того, поблизости будет дежурить пожарный расчет. Так что безопасность будет даже лучше обеспечена, чем в обычные дни. А участники фестиваля подпишут гарантийное письмо, что в их шутках ничего порочащего не будет, уточнил Степан Пестряков.

Жители засомневались. «Формат фестиваля подразумевает раскованность. Сможете ли вы артистичность проявить в метре от наших окон?», – поинтересовалась одна из участниц встречи.

Организаторы не нашлись, что ответить, но пообещали возместить возможный ущерб. Например, поправить ворота и поменять забор, если такая необходимость возникнет. Кроме того, закрытие на три дня улицы для автомобильного движения только улучшит жизнь в этом месте, поскольку избавит из от рева моторов и вдыхания выхлопных газов. А пьяные толпы на главной барной улице все равно одинаковы — что с фестивалем, что без.

«Зачем вы рекламируете нашу улицу? Она не барная, а жилая», – возмутились собственники квартир.

«Ее уже разрекламировал Шнур», – возразила Ксения Челева.

«На чужой боли, чужих костях готовы веселиться?», – пошли ва-банк жители.

«У нас разные жанры есть – мелодекламация, есть выступления перед микрофонами», – не совсем впопад отшутился Степан Пестряков.

Напоследок аборигены приберегли свой главный козырь. Из-за вынужденного соседства с рестораторами они поднаторели в измерении уровня шума. Даже если гости и участники фестиваля будут общаться между собой на улице и в барах, то все равно превысят допустимый уровень децибел, не говоря уже о площадках с динамиками и микрофонами, уверенно заявили собственники, в красках описав, как слышат стук вилок тремя этажами ниже.

«Я в шоке, что жителям приходится претерпевать такие неудобства. Готовы рассмотреть альтернативную площадку», – признал свое поражение Степан Пестряков.

У чиновников вариант оказался наготове. «Мы не поддерживаем мероприятие на этой улице. Предлагаем организаторам вместе с комитетом по культуре и комитетом по законности в качестве альтернативы Манежную площадь», – сказал Павел Спивачевский.

«Отлично, мы даже придем!», – отозвались жители.

Но пока собственникам квартир праздновать окончательную победу рано. Уход на другую площадку избавил их от появления на улице Рубинштейна пешеходной зоны. А вот от организации состязаний юмористов в барах организаторы не отказались. «Посмотрим на нарушения, о которых нам сегодня рассказали, и тогда уже будем принимать решения», – уточнил Степан Пестряков.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»