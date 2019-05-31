Антиохийский иерарх допустил возможность низложения патриарха Константинопольского Варфоломея

В Антиохийском патриархате не исключили возможность созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха.

"Мы с честью признаем патриарха Константинопольского, однако сегодня проблема в том, что Константинопольский патриарх допускает ошибку. И если все православные Церкви соберут Собор без него и примут решение о низложении Константинопольского предстоятеля, то это возможно", – заявил РИА Новости викарий патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс.

Представитель Антиохийского патриархата пояснил, что обычно, если в православном мире появляется желание собрать общецерковный Собор, то "каждая Церковь внутри себя определяется и достигает соглашения по этому поводу", и потом уже "направляет просьбу Константинопольскому патриарху" о созыве Собора.

"Однако это не общее непреложное правило. Есть и другая возможность: любая православная Церковь имеет право достичь соглашения с другими Церквями и созвать Собор", – отметил архиерей.







Он подчеркнул, что в Антиохийской церкви не хотят какого-то радикального решения вопроса и выступают за то, "чтобы в Церкви был мир". "Чтобы патриарх Константинопольский пересмотрел свое решение, и чтобы церковный кризис в Украине решился мирным путем, чтобы раскольники вернулись в каноническую Церковь", – добавил собеседник агентства.

Епископ Эрзурумский Кайс на этой неделе приехал в Москву для участия в международной конференции, посвященной защите прав верующих на Украине. Он также провел встречи с представителями Русской православной церкви.