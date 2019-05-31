Пассажир из Смольного рассказал, почему служебная «Тойота» сменила ориентацию на Пироговской набережной

Автомобилем «Тойота Камри», застигнутым в неловком положении на Пироговской набережной, пользуется начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова. В момент поворота в зону одностороннего движения Владимир Леонов находился в пассажирском кресле. Об этом он сам рассказал «Фонтанке» 31 мая.

По его словам, перед «Тойотой» следовала машина с якобы с пьяным водителем, который не признал общепринятого направления и поехал против движения. Чиновник, увидев такую картину, решил не оставлять её без внимания. Служебный транспорт повернул "не туда" ради фотографии дорожного негодяя.

«Водитель не остановился, так и попёр. Что мы гнаться за ним что ли будем, может он наркоман какой-то. Машина восьмёрки нарезала, мы это зафиксировали», – отметил Леонов.

Под рукой у него снимка не оказалось, но он готов предоставить его «Фонтанке» после выходных. По версии чиновника, именно якобы нетрезвый нарушитель сделал кадр со смольнинской машиной и, видимо, прислал его на почту нашего издания.







Чёрная «Тойота» с приметными номерами была замечена на Пироговской набережной в района поворота на Большой Сампсониевский проспект. Машина двигалась в нетрадиционную сторону по дороге с односторонним движением.