Партии "Батькивщина" и "Основа" объединились для участия в парламентских выборах на Украине

Украинская партия "Основа" на внеочередном съезде приняла решение объединиться с партией "Батькивщина" Юлии Тимошенко для участия во внеочередных парламентских выборах. Об этом в пятницу заявил лидер партии и один и самых известных бизнесменов страны Сергей Тарута.

"Прежде всего, речь идет об объединении идеологических платформ партии "Основа" и "Батькивщина" в экономическом разделе и в разделе о восстановлении мира в стране, – цитирует его пресс-служба. – Также партии будут координировать и согласовывать свои действия при формировании общей команды в общенациональном и мажоритарных округах".

Кроме того, как уточнили в партии, союзники будут формировать общий список кандидатур, исходя из принципа включения в него самых рейтинговых и авторитетных лиц, рекомендованных политсоветами партий.

Внеочередные выборы в украинский парламент запланированы на 21 июля.





