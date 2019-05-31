Организатору взрыва в Лионе предъявили обвинения

Обвинения в попытке убийства из террористических побуждений, в причастности к криминальным террористическим кругам, производстве, хранении и перевозке взрывчатых веществ выдвинула 31 мая прокуратура Парижа в отношении 24-летнего Мухаммеда Хишема Маджуба, подозреваемого в совершении теракта в Лионе неделю назад.

Colis pi?g? ? Lyon: le suspect mis en examen et plac? en d?tention provisoire https://t.co/fRIUs4lAr2 pic.twitter.com/OZfwfa4Nvb — BFMTV (@BFMTV) 31 мая 2019 г.







По данным французского телеканала BFMTV, на слушаниях в пятницу 24-летний алжирец повторил, что действовал от имени ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России).

До суда он помещен в камеру предварительного заключения. Молодой человек, находящийся с понедельника под стражей по подозрению в организации взрыва, позавчера признал себя виновным.

Ранее сообщалось, что для того, чтобы осуществить взрыв, он подкинул посылку со взрывным устройством к дверям булочной, расположенной в центре Лионе. Он передвигался на велосипеде.

Как сообщалось, взрыв в центре Лиона на улице Виктора Гюго произошел 24 мая. Бомба была спрятана в посылке. Ранения получили 14 человек.