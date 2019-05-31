В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на востоке острова Новая Британия в Папуа-Новой Гвинее, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 17.50 по времени UTC (20.50 мск). Эпицентр располагался в 112 километрах к северо-востоку от города Копопо. Очаг залегал на глубине 24,4 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Папуа – Новая Гвинея является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" – мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.





