Главу Раменского района Подмосковья заподозрили в убийстве

Глава администрации Раменского района Московской области Андрей Кулаков задержан по подозрению в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, сообщил ГСУ СК РФ по Московской области.

"Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержан глава Раменского района по подозрению в убийстве женщины (ч. 1ст. 105 УК РФ). Предварительно установлено, что в ночью на 2 мая 2019 года подозреваемый находясь в Раменском районе, в салоне автомобиля совершил убийство своей 39-летней знакомой, к которой испытывал личные неприязненные отношения. После чего с места происшествия скрылся. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения",- говорится в сообщении.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. Назначено проведение судебно-медицинского исследования. Расследование уголовного дела продолжается.

В пресс-службе губернатора Московской области сообщили, что Кулаков досрочно сложил полномочия. Исполняющим обязанности назначен Воробьев Николай Сергеевич – первый заместитель главы муниципального района.

Ранее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщил, что Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Через два дня ее нашли задушенной в автомобиле, оставленном в лесополосе. На месте преступления обнаружили следы ДНК Кулакова. По информации телеканала, во время допроса подозреваемый прошел проверку на полиграфе, которая подтвердила его причастность к преступлению. В настоящий момент ему предъявляют обвинения.





