Цена нефти Brent опустилась ниже $63

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,13% – до $62,62 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже $63 за баррель 13 февраля 2019 года.

На этом фоне российская валюта укрепляется к доллару и евро. Так, по состоянию на 20:29 мск, курс доллара опустился на 1 копейку, до 65,35 рубля, а курс евро – на 3 копейки и составил 72,94 рубля.





