ЦБ РФ рекомендовал банкам составлять досье на самозанятых граждан, чтобы уберечь их от блокировок

Банк России опубликовал письмо о проблеме блокировки счетов самозанятых при выполнении мер по противодействию легализации и отмыванию доходов. Одна из мер — составление досье на таких граждан.

Как говорится в опубликованном 31 мая документе, «возможны случаи принятия необоснованных решений об отказах от проведения операций по причине поступления на банковские счета самозанятых денежных средств в виде профессионального дохода».

Поэтому регулятор рекомендует кредитным организациям «учитывать информацию о статусе клиента как самозанятого» и «фиксировать данную информацию в анкете (досье) такого клиента», чтобы использовать ее в дальнейшем всеми подразделениями и филиалами банка. А гражданам в ЦБ посоветовали во избежание блокировок самостоятельно уведомлять банки о работе со счетом в качестве самозанятых.







C 1 января 2019 года в России появился новый налог на профессиональный доход, который должен вывести из тени самозанятых граждан. Эксперимент рассчитан до 2028 года. Бизнесменам предложили регистрироваться в специально созданном Федеральной налоговой службой приложении «Мой налог».

6 мая глава ФНС на встрече с президентом Путиным в Кремле, заявил, в новом статусе самозанятых зарегистрировались свыше 60 тысяч человек. Лидер по их числу – Москва, после неё идет Московская область, потом Татарстан и Калужская область.

После начала эксперимента «Фонтанка» испытала приложение и осталась недовольна его качеством. На тот момент оно зависало, перебирая ошибки, и неожиданно переходило на английский.