Смольнинская «Тойота» с нетрадиционной ориентацией напугала горожан на Пироговской набережной

Автомобиль с приметными номерами пошёл в противовес ПДД в Выборгском районе Петербурга 31 мая. Нахальный манёвр засняли читатели «Фонтанки».

Игнорирующая правила «Тойота Камри» замечена на Пироговской набережной в района поворота на Большой Сампсониевский проспект. Машина двигалась в нетрадиционную сторону по дороге с односторонним движением.

По данным «Фонтанки», «японец» принадлежит автотранспортному предприятию «Смольнинское». Машину 2018 года выпуска с номером 038 может использовать мелкий чиновник уровня замглавы отдела.







24 мая автомобиль ЗакСа столкнулся со скорой помощью на Вознесенском проспекте. Медики ехали по встречной полосе.