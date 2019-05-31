В Мадриде провели самый многонациональный урок футбола в истории. Установлен рекорд Гиннесса

Рекорд Гиннесса был установлен в Мадриде в рамках детского турнира «Футбол для дружбы» в пятницу, 31 мая. Занятие, в котором приняли участие представители 57 национальностей, провели глава Футбольной академии «Барселоны» Микель Пуч и бывший тренер юношеской сборной «Барселоны» Джозеп Гамбао.

Они помогли юным футболистам освоить несколько новых приемов накануне финала соревнований. Отметим, что всего в турнире принимают участие представители 211 стран и регионов.

«Достижение этого рекорда – знаковое событие для программы «Футбол для дружбы», ставящей своей целью распространение принципов равенства всех культур и национальностей», – прокомментировал рекорд глава Футбольной академии «Барселоны» Микель Пуч.

По окончании тренировки председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков получил от представителя Книги рекордов Гиннесса официальный сертификат об установке рекорда и поздравил юных участников турнира с новой глобальной победой.

Финал соревнований пройдет 1 июня на знаменитом футбольном поле UEFA Pitch в центре Мадрида, на площади Плаза-Майор. В соревнованиях принимают участие 16 команд, названных в честь исчезающих видов животных. В каждую из команд входят ребята 12 лет разных национальностей, пола и физических возможностей. В том числе трое футболистов представляют Академию «Зенита»: Степан Вавилов, Илья Гущин, Максим Козыревский.





