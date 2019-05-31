НХЛ закрыла дело по скандальному видео с участием хоккеиста сборной России Евгения Кузнецова и белого порошка

Без серьезных последствий обошлось для нападающего сборной России по хоккею Евгения Кузнецова видео, на котором он сидит рядом с рассыпанным на столе белым порошком. Национальная хоккейная лига, в которой играет россиянин за «Вашингтон Кэпитлз», 31 мая завершила расследование и не нашла причин для наказания.

«Мы тщательно изучили ситуацию, связанную с появлением в Интернете 27 мая ролика с участием нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова. Наше изучение вопроса, помимо установления всех фактов, включало в себя диалог с самим Кузнецовым. Разумеется, мы не одобряем и не приветствуем некоторые из решений, принятых Евгением в тот вечер. Сказанное Кузнецовым согласуется с теми сведениями, которые мы собрали самостоятельно. В этой связи мы не считаем нужным подвергать сомнению его слова. Считаем этот вопрос исчерпанным», – цитирует официальный сайт НХЛ заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли.

Напомним, скандальный ролик был опубликован 27 мая в твиттере. Кузнецов находился рядом со столиком, на котором ровными дорожками был рассыпан белый порошок и лежали скрученные в трубочки доллары США.

«Так вот почему наши проиграли», – гласила подпись к видео, с намеком на проигрыш сборной России в полуфинале чемпионата мира Финляндии (0:1).

Вскоре ролик, как и сам аккаунт опубликовавшего его пользователя, были удалены. Однако видео сохранили другие, и оно продолжило расходиться по соцсетям. Сам Кузнецов спустя несколько часов выступил с заявлением, в котором подтвердил подлинность видео, в то же время он подчеркнул, что ролик был снят год назад в США после победы его клуба «Вашингтон Кэпитлз» в Кубке Стэнли. По словам хоккеиста, он просто зашел к знакомым в номер, а когда увидел, что там происходит, – немедленно удалился.





