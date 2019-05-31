Петербургский бизнесмен Бонд, строивший дом именем Малафеева, получил 4 года. Приговор он не услышал

В Петербурге к реальному сроку приговорён девелопер Евгений Бонд, похитивший у дольщиков больше 160 миллионов рублей. Как и уже осуждённую супругу, разлучить его со свободой сразу не вышло.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 31 мая, Бонд признан виновным в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере. Так квалифицирована схема с получением денег в счет строительства многоквартирных домов на участках, отданных под частный сектор. Сейчас статья 159.4 УК РФ утратила силу, но действовала на момент преступлений.

По версии обвинения, Евгений Бонд с 2012 по 2014 год обманом получил с дольщиков более 162 млн рублей. Порядка 130 млн были похищены вместе с женой Ириной. Её в 2017 году приговорили к 6 годам общего режима, но позже смягчили до 3 лет в колонии-поселении. До 2026 года там увидеть бизнес-леди не рассчитывают — она воспитывает малолетнего ребёнка.

Её супругу назначили 4 года колонии-поселения, однако оглашение в Куйбышевском суде прошло без фигуранта. Бизнесмен ждал приговора под домашним арестом, и изоляция плохо сказывалась на здоровье. Визиты к врачу участились, во время одной из отлучек Бонд исчез. С февраля 2018 года он числится в розыске.







Супруги Бонд были собственниками компании «Девелопмент групп». Евгения на строительном рынке знали также под прежней фамилией Дондурей. Известности ему добавила попытка достроить проблемный ЖК «Воронцово» в Мурино средствами Docklands Investment Capital, в учредителях которой стояла фамилия Вячеслава Малафеева. Вратарь «Зенита» о своём участии в раскрутке проекта не знал.