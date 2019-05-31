Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+18°C
/ Завтра: +25
$ 65.38р
72.84р
10:30 03.06.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
03.06.2019 09:00
Печать

РСТИ – новое имя ГК «РосСтройИнвест»

РСТИ – новое имя ГК «РосСтройИнвест»

ГК «РосСтройИнвест»

В этом году исполнилось 18 лет компании, с которой началась история ГК «РосСтройИнвест». Своё совершеннолетие холдинг встречает в обновлённом корпоративном образе, который отражает сегодняшние бизнес-цели компании.

РСТИ – именно так уже несколько лет называют ГК «РосСтройИнвест» партнёры, дольщики и сами сотрудники. Теперь РСТИ – официальный бренд холдинга, который одновременно строит 1 млн.кв.м. недвижимости в Санкт-Петербурге и Москве.

За 18 лет работы РСТИ построила 1,5 млн.кв.м недвижимости, 100% домов сдала в срок, сформировала земельный банк в 50 га. Новый этап развития – это выход на столичный рынок. Скоро РСТИ откроет продажи в своём флагманском проекте в Москве – премиальном ЖК «11» на Красной Пресне.

РСТИ видит свою миссию в создании возможностей для собственного роста, а также для развития тех, с кем работает. РСТИ значит «Расти!», и именно это пожелание компания адресует семьям дольщиков, бизнесу партнёров, регионам своего присутствия.

В составе РСТИ работают девелоперская компания, архитектурное бюро, проектная организация, а также ряд компаний, которые специализируются на генподрядных услугах, строительных работах нулевого цикла, реставрации и реконструкции, управлении жилой недвижимостью.

Помимо собственных инвестиционных проектов РСТИ активно работает в рамках государственного заказа. Среди реализованных проектов крупнейшими являются проектирование и строительство нового здания клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина, реконструкция корпуса городской Мариинской больницы, проектирование и реконструкция комплекса зданий ГУЗ «Детская психиатрия», реконструкция общежития академии Следственного комитета.

Справка о компании ГК «РосСтройИнвест»

ЖК «11» – застройщик АО «Хлебозавод № 16 (специализированный застройщик)», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
LEGENDA Intelligent Development
03.06.2019 09:59

«Иметь собственное машиноместо в паркинге – естественная потребность современного жителя мегаполиса»

Все чаще девелоперы предлагают своим клиентам машиноместа в подземном или отдельно стоящем паркинге на территории жилого комплекса, призывая будущих жителей подумать и о комфорте для своей машины, и для своих соседей, отказавшись от парковки во дворе.
ГК «РосСтройИнвест»
03.06.2019 09:00

РСТИ – новое имя ГК «РосСтройИнвест»

В этом году исполнилось 18 лет компании, с которой началась история ГК «РосСтройИнвест». Своё совершеннолетие холдинг встречает в обновлённом корпоративном образе, который отражает сегодняшние бизнес-цели компании.
LEGENDA Intelligent Development
31.05.2019 17:36

Ипотечные новости для покупателей LEGENDA

Сразу несколько банков-партнеров, а также Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ предлагают специальные условия ипотечного кредитования на покупку квартир в домах LEGENDA.
Setl City
31.05.2019 16:14

В продажу вышел новый дом в ЖК «Фортеция» в Кронштадте

«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок корпус №1 малоэтажного проекта «Фортеция», который строится прямо на берегу Финского залива. Цены на старте начинаются от 2,65 млн рублей.
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
31.05.2019 16:11

СК "Дальпитерстрой" готовит к сдаче очередной жилой комплекс

Девелопер завершает строительство комплекса из четырех домов в Шушарах. Часть квартир в них будет отдана под социальное жилье по городскому контракту.
Группа компаний «ЦДС»
31.05.2019 15:44

Группа ЦДС дарит экстрабонусы на квартиры и паркинг

При приобретении квартиры в одном из жилых комплексов Группы ЦДС до 30 июня 2019 года покупатели могут получить значительную скидку на квартиру и парковочное место, двойной дисконт при повторной покупке, а также воспользоваться специальными условиями оплаты.
фото предоставлено компанией АО «Строительный трест»
31.05.2019 12:49

Лучшие каменщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области трудятся в «Строительном тресте»

30 мая во Дворце труда подвели итоги IX конкурса профессионального мастерства «Лучший каменщик».
фото предоставлено компанией ООО "Вектор развития"
31.05.2019 12:00

Бизнес в эпоху перемен. Реальная оптимизация налогов

Задаетесь вопросами: Как максимально эффективно и законно оптимизировать налоги? Как обезопасить активы бизнеса и собственников? Как действовать при угрозе уголовной или субсидиарной ответственности?
ГК «Полис Групп»
31.05.2019 11:33

ЖК «Полис на Московской» вырос на 6 этажей

ГК «Полис Групп» продолжает строительство ЖК «Полис на Московской».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
31.05.2019 11:15

Банк «Санкт-Петербург» реализовал проект по расширению использования ЕКП в мецинских учреждениях

30 мая в стоматологической поликлинике состоялась презентация возможностей Единой карты петербуржца при использовании в городских медицинских учреждениях.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
30.05.2019 18:00

Алло, Гараж? Скоро буду!

Строительная компания «Терминал-Ресурс», возводящая жилые комплексы «Образцовые кварталы», продолжает комплексное освоение территории в Пушкинском районе «На Царскосельских холмах». 24 мая 2019 года Комитетом по строительству Санкт-Петербурга было выдано Заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства «Об участии в долевом строительстве» №33/2019 на строительство многоярусного наземного гаража с пристроенными помещениями.
Setl City
30.05.2019 17:57

«Петербургская Недвижимость» начала продажи новой очереди ЖК «Солнечный город»

Компания вывела на рынок два новых корпуса ЖК «Солнечный город», расположенного в Красносельском районе. Цены на старте продаж начинаются от 2,15 млн рублей: это одно из самых привлекательных предложений в домах Setl City.