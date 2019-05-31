РСТИ – новое имя ГК «РосСтройИнвест»

ГК «РосСтройИнвест»

В этом году исполнилось 18 лет компании, с которой началась история ГК «РосСтройИнвест». Своё совершеннолетие холдинг встречает в обновлённом корпоративном образе, который отражает сегодняшние бизнес-цели компании.

РСТИ – именно так уже несколько лет называют ГК «РосСтройИнвест» партнёры, дольщики и сами сотрудники. Теперь РСТИ – официальный бренд холдинга, который одновременно строит 1 млн.кв.м. недвижимости в Санкт-Петербурге и Москве.

За 18 лет работы РСТИ построила 1,5 млн.кв.м недвижимости, 100% домов сдала в срок, сформировала земельный банк в 50 га. Новый этап развития – это выход на столичный рынок. Скоро РСТИ откроет продажи в своём флагманском проекте в Москве – премиальном ЖК «11» на Красной Пресне.

РСТИ видит свою миссию в создании возможностей для собственного роста, а также для развития тех, с кем работает. РСТИ значит «Расти!», и именно это пожелание компания адресует семьям дольщиков, бизнесу партнёров, регионам своего присутствия.

В составе РСТИ работают девелоперская компания, архитектурное бюро, проектная организация, а также ряд компаний, которые специализируются на генподрядных услугах, строительных работах нулевого цикла, реставрации и реконструкции, управлении жилой недвижимостью.

Помимо собственных инвестиционных проектов РСТИ активно работает в рамках государственного заказа. Среди реализованных проектов крупнейшими являются проектирование и строительство нового здания клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина, реконструкция корпуса городской Мариинской больницы, проектирование и реконструкция комплекса зданий ГУЗ «Детская психиатрия», реконструкция общежития академии Следственного комитета.

Справка о компании ГК «РосСтройИнвест»

ЖК «11» – застройщик АО «Хлебозавод № 16 (специализированный застройщик)», проектная декларация на сайте наш.дом.рф