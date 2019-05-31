Экс-министр обороны Сердюков продолжает получать новые должности. Теперь он займется машиностроением

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Напомним, президент России Владимир Путин назначил Сердюкова министром обороны в феврале 2007 года. Через три месяца после назначения новый министр анонсировал масштабную программу перевооружения армии до 2015 года, а затем военную реформу.

В ноябре 2012 года Путин отправил Сердюкова в отставку на фоне скандала о хищениях в подведомственной Минобороны компании «Оборонсервис». Самым известным фигурантом этого дела стала начальник департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева, которую с Сердюковым якобы связывали романтические отношения. В 2015 году она получила пять лет колонии. Через 34 дня Васильева вышла из колонии по условно-досрочному, оставив после себя художественное наследие. Сердюков также оказался под следствием, но попал под амнистию в связи с 20-летием Конституции РФ.