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Технологии
31.05.2019 19:16
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NASA показало рентген Вселенной. На его создание ушло почти два года

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) опубликовало рентгеновский снимок Вселенной. Как пишет 31 мая Naked Science, на его создание ушло почти два года. 

На снимке показаны все видимые космические источники рентгеновского излучения на звездном небе. Чтобы получить снимок, использовался аппарат под названием «Найсер» (Neutron Star Interior Composition Explorer). Он предназначен для проверки моделей процессов, происходящих внутри нейтронных звезд.

фото с сайта nasa.gov

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«Найсер» каждые полтора часа улавливает фотоны с ночного неба и фокусируется на наиболее ярких — они как раз и могут оказаться нейтронными звездами. Пока о таких объектах известно очень мало — в обычный телескоп увидеть их невозможно. Несмотря на использование специального оборудования, до сих пор неизвестен даже радиус этих звезд. Миссия «Найсера», в том числе составление «рентгеновской карты Вселенной», должна помочь решить этот вопрос.



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