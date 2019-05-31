Председатель «Альянса учителей», депутат Даниил Кен пытался проверить условия труда сотрудников детсада. Он задержан за хулиганство

Председателя профсоюзной организации «Альянс учителей», муниципального депутата МО "Морские ворота" Даниила Кена задержали в Петербурге 31 мая. Об этом в твиттере рассказали активисты штаба оппозиционного политика Алексея Навального.

Даниил Кен в сопровождении оператора Александра Гонзуревского пришёл с инспекцией в детский сад №5 Выборгского района. Он намеревался проверить условия труда сотрудников учреждения. Активисты утверждают, что профсоюзная проверка проходила с «официальными документами». Однако руководство садика вызвало Росгвардию. Кена и Гонзуревского отправили в 19-й отдел полиции.

Даниила Кена, председателя профсоюза «Альянс учителей» при проверке детского сада №5 задержали и избили дубинками сотрудники ОМОНа и Росгвардии. Его обвиняют в том, что именно Кен избил методиста детского сада. Сейчас Даниила везут в 19 отдел полиции. pic.twitter.com/tuPr8vvKnS — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) 31 мая 2019 г.







Их действия расценили по статьям Административного кодекса «Мелкое хулиганство», «Нарушение пропускного режима» и «Побои».

Как говорят активисты, задержание Кена проходило не очень вежливо, с применением спецсредств. При этом самому депутату якобы грозит ещё обвинение в избиении методиста учреждения.