Санкт-Петербургский Детский хоспис отметил 16-летие

Санкт-Петербургский Детский хоспис 31 мая отметил свой 16-й день рождения. Гостями праздника стали около 400 человек – это подопечные хосписа, члены их семей, волонтёры, сотрудники хосписа и благотворители.

Каждый день рождения Детского хосписа посвящен определенной теме. В этом году в качестве основного мотива праздника выбран космос. Гости мероприятия стали участниками «космического» мини-квеста и смогли посетить миниатюрный планетарий. Во дворе стационара были организованы игровые зоны и фотозоны, а также установлены шатры, где желающим раздавали мороженое, сахарную вату, попкорн и другие угощения.

«Детский хоспис начинался как благотворительный проект, когда многие еще не знали, что такое паллиативная помощь. Сегодня принят Федеральный закон, огромное количество благотворительных и некоммерческих организаций содействуют работе специалистов и органов здравоохранения. Паллиативная помощь стала не только видом медицинских услуг, её оказывают специалисты немедицинских профессий: психологи, педагоги, социальные работники, лица духовного сословия. И в день рождения хосписа, и в любой другой день наша главная задача – сделать жизнь детей, которые столкнулись с тяжелой болезнью, качественной, наполненной новыми впечатлениями и радостью, насколько это возможно», – сказал основатель и руководитель Детского хосписа Александр Ткаченко.

Детский хоспис всегда рассказывает о возможности участия в благотворительности и доносит до людей мысль о том, что каждый человек, вне зависимости от возраста и материального положения, может помочь тем, кому в этот момент больно, одиноко и тяжело. 1 июня – в Международный день защиты детей – на улицах города более 270 волонтёров хосписа раздадут прохожим белые цветы, созданные руками петербургских школьников, в обмен на добровольные пожертвования в пользу детей с тяжелыми заболеваниями.

Кроме того, 4 июня Детский хоспис открывает новый стационар в Павловске, а в течение лета начнёт свою работу стационар хосписа в Домодедово (Московская область). Как отметили в учреждении, строительство новых стационаров, где нуждающиеся дети могут получать весь комплекс паллиативных услуг, – одно из важных направлений работы.