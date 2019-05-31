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31.05.2019 18:08
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Попытка №4: Смольный нашел подрядчика для ремонта Зеленого моста за полмиллиарда. Та же компания отремонтирует и Торговый мост

СПб ГБУ «Мостотрест» подвело итоги очередной закупки на капитальный ремонт Зеленого моста. Четвертую по счету процедуру, как и в прошлый раз, выиграло производственное объединение «Возрождение». Информация об этом 31 мая появилась на сайте госзакупок. 

Компания стала единственным участником конкурса. Контракт с ней предполагается заключить по максимально возможной стоимости – 497 млн рублей. Согласно техзаданию, нынешнее состояние Зелёного моста — неудовлетворительное. Облицовка устоев и сходов моста имеет сколы и трещины. Расшивка швов выветрена, а металлоконструкции покрыты коррозией. На тротуарах — выбоины и трещины. Кроме того, на мосту не работает гидроизоляция, из-за чего металлический свод и фасады в ржавчине. Закончить работы по восстановлению переправы будет необходимо до 20 мая 2020 года. 

Кроме того, компания «Возрождение» стала единственным участником конкурса на капремонт Торгового моста. Восстановление переправы обойдется в 80 млн рублей. Привести в порядок Торговый мост компания должна к 15 октября 2020 года. 

Контракт с «Возрождением» должен быть заключен в течение 10 дней. Оба объекта достались компании не с первого раза. В апреле эта же компания стала единственным участником в конкурсах «Мостотреста» на капремонт Зеленого и Торгового мостов, но обе её заявки оказались не соответствующими требованиям. Конкурс по Зеленому мосту — уже четвертый, по Торговому — пока лишь второй. 



Справка:

Деревянная переправа на месте нынешнего Зеленого моста была построена в 1720 году, в 1735 — мост переименован в Зеленый, а через 40 лет — в Полицейский. В 1806 году был возведен чугунный мост, который считается первым металлическим в городе. В 1844 году на мосту была уложена первая в России опытная асфальтовая мостовая. Последняя фундаментальная перестройка относится к 1906-1907 годам, когда здесь прокладывали рельсы для трамвая.

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