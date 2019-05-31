Канадцы решили запретить автомобили с ДВС в целой провинции

Власти канадской провинции Британская Колумбия приняли закон, согласно которому продажа автомобилей с двигателями внутреннего сгорания будет полностью запрещена с 2040 года. Это первый такой закон, принятый на территории Североамериканского континента.

Закон предусматривает также, что уже к 2025 году не менее 10 процентов продаваемых в провинции автомобилей должны быть «экологически чистыми», то есть либо электрическими, либо на топливных элементах или подключаемыми гибридами, пишет Verge.

Акт, названный «Закон о транспортных средствах с нулевой эмиссией» (ZEVA), не всеми был встречен с восторгом и сразу был раскритикован как неэффективный. В частности, телекомпания CBC указала на то, что в нем речь идет о запрете продажи новых автомобилей, а не о запрете их эксплуатации. То есть жителю Британской Колумбии ничто не мешает купить машину, скажем, в соседней провинции Альберта.

Более того, в самом законе предусматриваются меры, формально призванные смягчить переход от ДВС к экологически чистым автомобилям. Эти меры включают, например, финансовую поддержку тем автопроизводителям, у которых нет денег на самостоятельную разработку электромобилей, и даже возможность скорректировать сроки окончательного запрета ДВС.







Таким образом ZEVA, с одной стороны, вроде бы провозглашает жесткие сроки отказа автомобилей на бензине и дизеле, а с другой – не запрещает эксплуатацию таких машин и допускает, что сам закон можно будет скорректировать. Осторожность законодателей понятна, но даже в таком виде закон является первым подобным прецедентом на Американском континенте.

Несмотря на то что именно южный сосед Канады – США – является пионером по созданию и внедрению электрического автотранспорта, американцы все еще предпочитают бензин и дизель. В прошлом году, пишет Verge, в США было продано 17 миллионов новых автомобилей и только 1,2 процента из них были электрическими.

В то время как в Европе и Азии одна за другой страны принимают все более жесткие законодательные меры против загрязняющих воздух автомобилей, в США таких законов пока что нет. Хотя проекты законов уже неоднократно выносились на обсуждение и Конгресса, и Палаты представителей (в очередной раз такой проект внесли на прошлой неделе), пока что именно Канада показывает «старшему брату» пример.

Напомним, что в Европе во многих странах уже приняты законы, аналогичные канадскому. Например, в Норвегии собираются запретить продажу традиционных автомобилей уже с 2025 года, во Франции – с 2040-го, а в Британии – с 2050-го. Самый большой автомобильный рынок в мире – Китай – рассматривает возможность введения такого же запрета в ближайшем будущем. Но на Североамериканском континенте только Британская Колумбия, где шесть процентов всех проданных новых автомобилей – zero emission, смогла принять такие жесткие законы.

В России до полного запрета на производство и продажу дизельных и бензиновых автомобилей еще далеко, но уже сейчас в некоторых городах, включая Москву и Санкт-Петербург, могут ввести меры по ограничению движения автомобилей с ДВС.