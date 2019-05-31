22 мигранта оштрафовали, пятерых отпустили. В судах Петербурга продолжаются разбирательства после полицейской облавы

Суды Петербурга продолжают массовое рассмотрение административных дел в отношении мигрантов. Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 31 мая, 22 человека сегодня оштрафовали на пять тысяч рублей, часть из них покинет РФ самостоятельно, часть будет выдворена принудительно. В отношении пяти мигрантов производство прекращено.

Ещё 36 материалов, поступивших в суды, возвращены для исправления ошибок. Приезжим вменяют нарушения правил въезда или пребывания на территории России, предоставление недостоверных сведений при осуществлении миграционного учёта.

Облава на нелегальных работников началась в Петербурге 29 мая с визита полиции на улицу Салова, где расположен рынок. Проверке предшествовала драка в Купчино между приезжими из Узбекистана и Таджикистана, с помощью ножей они решали финансовые разногласия. Рейдами городские власти и органы правопорядка, которых в местах скопления мигрантов встречают с оружием, пытаются склонить представителей диаспор к переговорам.

Накануне в суды поступили материалы по 220 задержанным мигрантам, однако большая часть документов была возвращена из-за допущенных неточностей.





