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Строительство
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31.05.2019 17:36
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Ипотечные новости для покупателей LEGENDA

Ипотечные новости для покупателей LEGENDA

LEGENDA Intelligent Development

Сразу несколько банков-партнеров, а также Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ предлагают специальные условия ипотечного кредитования на покупку квартир в домах LEGENDA.

ДОМ.РФ для семейных покупателей, где второй и/или последующие дети рождены в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года, предлагается льготная ипотечная программа с государственной поддержкой по ставке от 6% на весь срок кредитования. Среди обязательных условий — минимальный первоначальный взнос в размере от 20% собственных средств от стоимости недвижимости. Срок кредитования – от 3 до 30 лет. Сумма кредита – от 500 тыс руб. до 12 млн. руб. в Москве и МО, Санкт-Петербурге и обл.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте дом.рф.

«Абсолют Банк»: также предлагает ипотечную программу для семей с двумя и более детьми. Согласно условиям программы «Семейная ипотека» ставка составляет от 5,5% на весь срок кредитования, первоначальный взнос – от 20%, сумма кредита – от 500 тыс руб. до 12 млн. руб. в Москве и МО, Санкт-Петербурге и обл., срок кредита – до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://absolutbank.ru

«ВТБ»: Банк предлагает программу «Больше метров – ниже ставка», которая может быть интересна клиентам LEGENDA, приобретающим семейную квартиру метражом более 100 кв. м. Первоначальный взнос – от 20%, процентная ставка – от 9,7%. Сумма кредита – от 600 тыс руб до 60 млн рублей. Срок кредитования – до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru

«Газпромбанк»: покупатели квартир в домах LEGENDA могут приобрести недвижимость от 10,5% годовых, первоначального взноса от 10%, срок кредитования до 1 года до 30 лет. Сумма кредита – от 100 тыс рублей до 60 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.gazprombank.ru

УРАЛСИБ. Программа «Ипотечные каникулы», предлагаемая банком, будет особенно интересна двум категориям покупателей: клиентам, которые задумываются о продаже имеющейся недвижимости и покупке нового жилья на первичном рынке, но еще не решились на этот шаг из-за опасений слишком сильной финансовой нагрузки на семейный бюджет на период строительства нового дома. А также тем, кто проживает в съемном жилье и мечтает о собственной квартире, но также не может позволить себе оплачивать аренду и ипотеку одновременно.

Первоначальный взнос – от 15%, сумма кредита – от 300 тыс рублей до 50 млн рублей, срок кредита – от 3 до 30 лет. Процентная ставка – от 11,5%. 

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.uralsib.ru

АО «Банк ДОМ.РФ».Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года.

ПАО АКБ «Абсолют Банк» лицензия Центрального банка №2306 от 1108.2015г.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

АО Банк ГПБ (Газпромбанк) лицензия Банка России №354

ПАО «Банк Уралсиб» Лицензия Банка России №30

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Новости компаний
LEGENDA Intelligent Development
31.05.2019 17:36

Ипотечные новости для покупателей LEGENDA

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