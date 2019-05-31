В Финляндии планируют сделать обязательным обучение в лицее и профучилище

Обязательное образование в Финляндии в дальнейшем не ограничится девятью классами средней школы, решило правительство, которое сейчас находится в завершающей стадии формирования. Об этом 31 мая сообщает Yle.

По словам будущего премьер-министра, лидера Социал-демократической партии Антти Ринне, участники переговоров по согласованию правительственной программы пришли к соглашению по всем основным вопросам, последним из них стал как раз вопрос об удлинении срока обязательного образования до второй ступени включительно – это лицеи и профучилища. Также правящая коалиция договорилась о модели административного управления реформы соцздрава, которую провалило предыдущее правительство.

С критикой проекта выступила нынешняя министр образования Сани Гран-Лаасонен. «Гораздо эффективнее было бы увеличить финансирование дошкольного и младшего школьного образования. Сначала закрепите фундамент! Вкладывайтесь в образование, а не в бесплатные книги», – заявила Гран-Лаасонен. Обучение в учреждениях второй ступени образования, как правило, бесплатное. Однако учащиеся должны самостоятельно приобретать учебники и прочие учебные материалы.

Прошлое правительство Юхи Сипиля сократило бюджет на образование на 690 млн евро.

По оценкам в СМИ, в новом правительстве будет 18 министров. Министерские портфели планируют распределить 2 июня.





