На Сизова собрался «паровозик» из пяти машин, на Искровском встретились каршеринг и развозка пиццы

Массовая авария затруднила движение в Приморском районе Петербурга. В Невском же на дороге сошлись две малолитражки: доставка и каршеринг.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 31 мая на проспекте Сизова, перед перекрестком с проспектом Королёва, столкнулись пять автомобилей. Машины заняли две крайние левые полосы. Одним из участников аварии, по словам очевидцев, стал автомобиль такси.

«Мимо проезжал. Там «Яндекс.Такси» так этот паровоз затолкал, похоже... при мне скорые уезжали», – пишет Андрей.

На месте, судя по фото, работали две скорые. Информация о пострадавших уточняется.







А вот ДТП, произошедшее в Невском районе города, некоторых автомобилистов даже повеселило. На перекрестке Искровского проспекта и улицы Евдокима Огнева столкнулись Daewoo Matiz доставки пиццы и Smart, принадлежащий каршеринговой фирме YouDrive. Последний от удара отлетел в металлическое ограждение проезжей части, повредив его.

«Вечно опаздывающий развозчик пиццы подбил каршеринговую мини-ракету. Счёт 1:1 ввиду похожести габаритов», – пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Вячеслав.