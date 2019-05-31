Смольный готов заплатить за предпроект второго участка кольцевой линии метро 104 млн рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры разыскивает подрядчика, который максимум за 104 млн рублей создаст предпроектную документацию кольцевой линии метро от «Лесной-2» до «Ладожской-2». Соответствующий аукцион 31 мая появился на сайте госзакупок.

Как следует из техзадания, подрядчику нужно будет на бумаге создать не менее двух вариантов трассировки будущей ветки метро. Протяженность участка — 9,4 км, в него входят пять станций: «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект-2», «Большеохтинская-2» и «Ладожская-2». Закончить с работами необходимо не позднее 18 мая 2020 года. Выбрать проектировщика в комитете по развитию транспортной инфраструктуры рассчитывают 8 июля.

«Фонтанка» рассказывала о втором участке кольцевой: стоимость его создания составит порядка 85 млрд рублей. Власти рассчитывают начать его строительство в 2027 году, а закончить в 2034-м. Первый отрезок кольцевой в виде станций «Большой проспект-2», «Василеостровская-2», «Петроградская-2», «Кантемировская» и «Лесная-2» может обойтись городскому бюджету в 78,6 млрд рублей. Он должен быть построен к 2028-2030 годам.

Всего в составе круговой ветки метро будет 20 станций, из которых 14 станут пересадочными. Экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко говорил о том, что их строительство потребует 300 млрд рублей от налогоплательщиков. Пришедший ему на смену в октябре 2018 года врио губернатора Александр Беглов пока никаких обещаний на этот счет не давал.





